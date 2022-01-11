Кремль об итогах переговоров с США в Женеве: «Повода для оптимизма нет»

Москва пока не видит повода для оптимизма по итогам первого раунда переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом заявил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Пока существенного повода для оптимизма мы не видим», – сказал пресс-секретарь президента РФ, отметив, что позитивной оценки заслуживает характер переговоров – «открытые, субстантивные и прямые».

Однако, добавил он, «это не процесс ради процесса и не то, что может вызывать удовлетворение». «Здесь важен результат. А по результату сказать пока нечего», – констатировал Песков.

Представитель Кремля при этом отметил, что предстоят еще несколько раундов двусторонних переговоров, «которые позволят составить более четкую картину того, где мы находимся с американцами». «Сейчас еще какие-то выводы, к сожалению, делать невозможно», – резюмировал Песков.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности прошли в Женеве накануне. Дискуссия продолжалась более восьми часов. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую – первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

По итогам консультаций Рябков заявил, что переговоры были долгими и сложными, но глубокими, без попыток обойти острые углы. При этом он отметил, что прогресса по вопросу нерасширения НАТО на восток достичь не удалось.

Москва, Наталья Петрова

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