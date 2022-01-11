Россия и США пока не договорились о сдерживании расширения НАТО

Переговоры России и США по гарантиям безопасности были долгими и сложными, но глубокими, без попыток обойти острые углы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В обеих делегациях были высокопоставленные представители различных ведомств, в том числе военных. Участники затронули также темы развития отношений двух стран после истечения срока действия договора СНВ. Но главными вопросами стали возможности расширения НАТО на восток и ситуация на российско-украинской границе.

«Высказаны определенные угрозы, как минимум предупреждения в наш адрес. Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может. А все мероприятия ВС проходят на нашей национальной территории», – сказал Сергей Рябков во время пресс-конференции после восьмичасовых переговоров.

Он отметил, что американская делегация серьезно проработала предложения России. Москва же представила детальное обоснование, почему «получение гарантий нерасширения НАТО – это абсолютный императив». По словам дипломата, обе делегации сошлись во мнении, что итоги консультаций можно подвести только после расширенных переговоров с представителями НАТО и ОБСЕ.

Первый замгоссекретаря США Уенди Шерман заявила, что российская сторона не дала точного ответа о намерениях в отношении Украины. «Они могут доказать, что у них нет намерений вторгнуться, вернув военных обратно на места дислокации», – цитирует политика «Интерфакс».

Представитель американского Белого дома Джен Псаки выразила надежду, что Россия выберет путь дипломатии для решения спорных вопросов. И предупредила о возможной дезинформации о ходе переговоров с российской стороны.

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс отверг любые попытки изменить политику приема новых членов в НАТО. «Мы не позволим никому закрывать дверь странам для вступления в НАТО. Политика «открытых дверей» всегда была главной для альянса НАТО», – сказал он после переговоров в Женеве.

Посольство РФ в США осталось недовольным заявлениями американских коллег. Дипмиссия напомнила, что военные учения российских войск – внутреннее дело России. И отметило, что США хранит в тайне численность и действия своей военной группировки в Европе.

«Это наш выбор, где и когда проводить военные учения на нашей государственной территории. Мы будем продолжать их проводить, потому что это отвечает интересам безопасности России», – написал представитель посольства в твиттере.

Российские дипломаты также опровергли слова Псаки о возможной дезинформации со стороны Москвы. «Официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога», – напомнили в дипмиссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может все время жить с оглядкой на действия у своих границ и должна думать о перспективах своей безопасности в будущем. Поэтому расширение НАТО на восток неприемлемо, к тому же не соответствует договоренности, что расширение альянса не станет угрозой для безопасности третьих стран.

Москва, Наталья Рязанова

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