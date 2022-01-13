Полный тупик: в Москве сочли неудачными переговоры России, США и НАТО

В Кремле сочли неудачными серию переговоров между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности из-за возникших разногласий по ключевым и принципиальным для Москвы вопросам. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, получившие взаимопонимание вопросы не были главной целью «для экстренного созыва» консультаций.

«Безусловно, были какие-то положительные нюансы, элементы, которые можно засчитывать в плюс. Но не эти элементы и нюансы были главной целью консультаций. Эти элементы и нюансы не могли стать поводом для экстренного созыва эти консультаций», – заявил Песков журналистам. Он пояснил, что «переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы». «По этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», – отметил он.

Песков добавил, что по первому и второму раундам переговоров российская сторона может ожидать в ближайшие дни какой-то письменной формулировки. При этом он подчеркнул, что Москва готова продолжить переговоры с США по гарантиям безопасности. «В России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров, но при одном понимании, что по принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса», – сказал Песков.

Позже переговоры оценил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, заявив, что консультации зашли в тупик. В интервью телеканалу RTVI он назвал главной проблемой то, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу Москве по ключевым требованиям в вопросах гарантий безопасности. Речь идет о нерасширении НАТО, свертывании инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год и юридически обязывающих гарантиях неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от границ РФ, пояснил дипломат. Он охарактеризовал как «непробиваемую» позицию по вопросу нерасширения НАТО, которую заняли альянс и США, отметив, что Москву тревожит этот момент, поскольку «от продвижения в данном вопросе зависит все остальное» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

В связи с этим, продолжил Рябков, в России не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. «Это невозможно на сегодня, потому что по ключевым элементам этих текстов США и их союзники фактически говорят нам «нет». А там, где они говорят «да, давайте дальше обсуждать», мы, в свою очередь, отмечаем, что при всей важности и серьезности этих сюжетов, они вторичны по отношению к тому же нерасширению НАТО», – пояснил замглавы МИД, назвав сложившуюся ситуацию тупиком.

Переговоры по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО прошли в Женеве и Брюсселе 10 и 12 января по инициативе Москвы. Во время первых двух раундов консультаций России не удалось договориться по ключевому пункту договоренностей – нерасширении НАТО на восток. Североатлантический альянс также отказал Москве в праве вето на прием Украины и Грузии в НАТО.

Москва, Наталья Петрова

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