«Мы должны ждать, когда долбанет?»: Путин обрисовал перспективы России в мире

Позиция России в отношении расширения НАТО вызвана беспокойством о будущей безопасности страны, пояснил российский лидер Владимир Путин. Россия не может все время жить с оглядкой на действия у своих границ.

«Мы должны думать о перспективах своей безопасности в будущем. Как Россия должна жить? Оглядываться и ждать, что там будет и когда долбанут? Что значат все наши внутренние вопросы, если ситуация закончится войной? Мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность», – озвучил главные вопросы президент РФ во время ежегодной пресс-конференции в Москве.

Путин напомнил, как развивалась ситуация, в которой оказались Россия и Украина, начиная с распада СССР. Тогда Россия смирилась, что часть исторически российской территории вместе с населением оказалась в другой стране. Москва была готова работать и работала со всеми правительствами, которые были на Украине.

«Потом был переворот. Виктор Янукович согласился со всем тогда, были гарантии мирного развития процесса. Все согласились. Через день-два – переворот. Зачем? Победа оппозиции была неминуема», – посетовал Владимир Путин.

Когда случился переворот, жители Крыма попросили о помощи, и Россия не могла отказаться «взять их под крыло». В ходе конфликта в Донбассе Москва просила Киев не применять силу, но дважды проводились военные операции. По словам Путина, Минские соглашения были единственным возможным выходом. Но и их украинские власти не хотят исполнять.

«Русских, которые живут на исконно своей территории, объявили некоренным народом. Приняли закон о языке – выдавливают русских с их исторических территорий. Теперь говорят: война, война. Такое впечатление, что готовят третью военную операцию против Донбасса и предупреждают, чтобы мы не вмешивались», – сказал президент России.

Владимир Путин заявил, что Россия не может остаться безучастной в такой ситуации. Не может ждать расширения НАТО на восток, чтобы после не жить с оглядкой на действия у своих границ.

«Происходит создание Антироссии с накачкой оружием, с промыванием мозгов населению. Чтобы потом под прикрытием новых вооружений толкнуть радикалов на решение вооруженным путем вопроса Донбасса», – спрогнозировал российский лидер.

Москва, Наталья Рязанова

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