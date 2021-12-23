«Немедленно, сейчас»: Путин потребовал от Запада гарантий безопасности России

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции потребовал от стран Запада немедленных гарантий безопасности России. Он подчеркнул, что Москве важен не ход переговоров по этому вопросу, а их результат. Так Путин ответил на вопрос журналистки британского телеканала Sky News, может ли он безоговорочно гарантировать ненападение России на Украину.

«Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России», – заявил глава государства.

«Мы ясно дали понять, что движение НАТО на восток неприемлемо, а они пришли с ракетами на порог нашего дома. Разве это избыточное требование – не ставить ударных систем у нашего дома?», – продолжил он. Путин добавил, что НАТО в 90-х годах «обещали ни одного дюйма на восток», но «нагло надули» и провели пять волн расширения. «Вот о чем речь, не мы пришли к вашим границам, к нам пришли… Вы требуете от меня каких-то гарантий, но это вы должны нам дать гарантий, немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями. Разве мы угрожаем кому-то?», – подчеркнул президент РФ.

«Мне иногда кажется, что мы в разном мире живем, как можно не понимать очевидные вещи», – добавил он.

Путин при этом заявил, что Запад неоднократно игнорировал тревоги России по поводу расширения НАТО. В 90-е годы Москва все сделала, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом. Но политика Запада была антироссийской – была «попытка дальнейшего развала», а «потом начали расширять НАТО на восток», отметил он. «Мы говорили, что Запад обещал этого не делать, а нам отвечали: «А где это написано? Где бумажка? Нету? Идите вы со своими озабоченностями, будем делать, что считаем нужными», – пояснил он.

«Что тут непонятного? Пять волн расширения НАТО! Мы хотим обеспечить свою безопасность», – заключил президент РФ.

Москва, Наталья Петрова

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