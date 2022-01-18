Канада отправила спецназ на Украину

Канада отправила небольшой контингент войск специального назначения на Украину. Власти приняли такое решение на фоне «сорвавшихся» переговоров США и России, а также присутствия вблизи украинской границы порядка 100 тыс. российских военнослужащих, передает Global News. Силы переброшены 9 января.

Канадские войска с осени 2020 периодически проводят учения и участвуют в передаче опыта коллегам на Украине. Но цель нынешней миссии иная, сообщили в военном руководстве Канады. Однако же чиновники не подтвердили факт отправки войск, использовав общие фразы.

«Командование канадских сил специальных операций является частью более широких усилий Вооруженных Сил по поддержке сил безопасности Украины», – говорится в сообщении командования. Там добавили, что спецназ поможет составить план эвакуации дипломатов на случай открытого конфликта.

Напомним, в конце ноября Канада так волновалась за своих инструкторов на Украине, что анонсировала переброску нескольких сотен бойцов спецназа и военного корабля в Черное море.

В конце декабря Великобритания отказалась отправлять свои войска на Украину в случае конфликта с Россией. Лондон напомнил, что не обязан помогать военной силой стране, не включенной в НАТО.

Киев, Наталья Рязанова

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