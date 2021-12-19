Британия официально отказалась направлять войска на Украину

Украина не является членом НАТО, поэтому отправка британских войск в случае военного конфликта на российско-украинской границе исключена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Британского королевства Бен Уоллес.

Он подчеркнул, что об этом следует говорить честно, так как Лондон «не должен обманывать людей».

«Факт в том, что Украина не является членом НАТО, поэтому крайне маловероятно, что кто-то отправит войска на Украину... Мы не должны обманывать людей, что сделаем это», – сказал Уоллес.

По словам министра, его страна уже уведомила Киев, и власти Украины «осведомлены» о том, что Великобритания не намерена направлять ей на помощь свои войска.

Напомним, накануне заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва прибегнет к военным «контругрозам» в случае отказа Запада от переговоров по гарантиям безопасности.

Симферополь, Валентин Карамазов

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