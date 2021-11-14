Британия перебрасывает на Украину 600 «полностью экипированных» спецназовцев

Великобритания направляет на Украину 600 бойцов Сил специальных назначений «в связи с опасением вторжения России».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники сообщает британское издание Mirror.

«Оперативная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к развёртыванию на Украине на фоне опасений, что Россия может вторгнуться к своему соседу. Подразделения SAS десантного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в страну в течение нескольких часов.

Источник сообщил: «Подразделению бригады высокой готовности было сказано, что ее, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих подготовлены. Их оборудование упаковано и они намерены лететь в Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они подготовились к обоим случаям»», – пишет «Mirror».

Между тем, накануне в аэропорт Борисполь под Киевом прибыла очередная партия летального оружия из США. Военно-транспортный борт доставил 80 тонн вооружений и боеприпасов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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