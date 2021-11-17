В Киеве рассказали, чем займутся на Украине 600 британских спецназовцев

Планы Великобритании забросить на Украину 600 бойцов Сил специальных назначений, весьма вероятно, никак не связаны с помощью в отражении возможной «российской агрессии», как об этом публично заявляют в Лондоне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович, комментируя радость украинских патриотов, уже объявивших, что «британцы помогут разгромить Россию».

По его словам, в Лондоне, сделав громкое заявление, даже не поставили в известность Киев о деталях будущей спецоперации. По всей видимости, речь идёт об экстренной эвакуации спецназовцами дипломатов и сотрудников британского посольства в Киеве на случай «российского вторжения».

«У нас таких данных нет, сразу скажу. Это британская инициатива. Тут можно, конечно, радоваться, что британские спецназовцы из 22-го полка будут героически защищать украинскую территорию, но это же может быть некоторым образом и другая история. Например, эвакуация британских и американских граждан в случае начала войны, они их для этого могут готовить. Поэтому тут как посмотреть на эту историю», – отметил Арестович.

«У нас же ура-патриотизм работает по принципу черного-белого. Раз британцы летят, значит, обязательно будут останавливать российские танки... Но они могут эвакуировать британских граждан, махнуть нам ручкой и сказать: «Ребята, ну вы уж там как-то сами, а мы должны забрать корреспондентов и британское посольство». И все», – приводит «ПолитНавигатор» слова советника администрации Зеленского.

Напомним, ранее британское издание Mirror сообщило, что Великобритания направляет на Украину 600 бойцов Сил специальных назначений «в связи с опасением вторжения России».

«Подразделению бригады высокой готовности было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих подготовлены. Их оборудование упаковано и они намерены лететь на Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они подготовились к обоим случаям»», – пишет британское издание.

Симферополь, Валентин Карамазов

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