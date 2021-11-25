Канада направит на Украину корабль и сотни солдат для защиты своих инструкторов от «российского вторжения»

Канада «перед лицом угрозы российского нападения» крайне обеспокоена безопасностью двухсот своих военных инструкторов, находящихся на Украине.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в военных кругах страны сообщает канадское издание The Globe and Mail.
Командование вооружённых сил Канады планирует перебросить в Чёрное море военный корабль «на фоне агрессивной активности России на границе с Украиной». Кроме того, для охраны инструкторов будут направлены несколько сотен бойцов спецназа.
Рассматривается также передислокация нескольких канадских истребителей F-18 из Румынии на аэродром в одну из областей Украины.
Отметим, что западная пресса, политики и дипломаты ежедневно в течение последних недель вбрасывают в публичное поле сообщения о концентрации российских войск для «подготовки атаки на Украину».
Как известно, США уже доставили в Киев несколько транспортных бортов с вооружениями и боеприпасами. Великобритания обещает направить 600 экипированных десантников из состава Сил специальных назначений в зону «возможных боевых действий».
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2021, РИА «Новый День»
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