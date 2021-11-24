Американское посольство в Киеве опубликовало предупреждение о военной активности России

С предупреждением к американцам, находящимся на Украине, выступило посольство США в Киеве. Дипмиссия предупредила своих сограждан о необычной военной активности России у границ Украины. Гражданам США предлагается следить за актуальной информацией на сайте посольства, а также за новостями в СМИ.

На сайте посольства США в Киеве появилось сообщение следующего содержания:

«Местоположение: Донецк, Луганск, Крым, граница Украины.

Событие: гражданам США сообщается информация о необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Рекомендации по путешествиям для Украины остаются на уровне 4:

Не путешествуйте в Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей;

В восточные части Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта;

Для всей Украины – из-за COVID-19.

Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления».

Как напоминает РИА Новости, ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений – с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе».

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, равно как «совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами».

Киев, Иван Бабурин

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