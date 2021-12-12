Из Киева зазвучали обвинения: Байден выдумал «российское вторжение», чтобы подыграть Путину

Раздутая западными СМИ «угроза российского вторжения на Украину» понадобилась президенту США, чтобы оправдать закулисные договорённости с лидером РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Украины Сергей Рахманин.

По словам депутата, Байден, таким образом, получил возможность представить как разумный компромисс реальные стратегические уступки Москве на восточном фланге НАТО и по вопросу урегулирования в Донбассе.

Рахманин напомнил, что так называемое скопление российских войск на границах Украины в 2021 году по количеству ничем принципиально не отличается от предыдущих лет.

«Когда начался резонанс по поводу угрожающей концентрации сил, средств вдоль украинских границ, когда появилась эта информация, на самом деле, никаких формальных объективных оснований так сгущать краски не было. Простые цифры – на тот момент, когда появилась первая публикация в американской прессе: численность достигала порядка 90 тысяч.

Для сравнения, год назад, летом – было 87. Весной этого года было, минимум, 105, во время учений «Запад-2021» россияне писали 200, но было где-то порядка 170 тысяч, и еще были белорусы. То есть, риск тогда был в разы больше. Напомните мне, пожалуйста, такую же реакцию наших западных партнёров – и почему её не было?», – отметил политик.

По его мнению, ряд шагов, объявленный Байденом, которые уже вызвали недовольство восточноевропейских членов НАТО, как раз свидетельствуют о скрытно разыгранной комбинации Байдена с Путиным под завесой мифического «нападения РФ на Украину».

«Байден подыгрывал этой игре на повышение ставок, потому что определенные вещи, которые уже сегодня озвучены, которые вызвали неоднозначную реакцию, в том числе и от определенных стран НАТО, – это была возможность при помощи этой игры определенные шаги, которые до этого подавались бы как уступки Путину, сегодня подавать как компромисс, при помощи которого остановили полномасштабное вторжение, которого, подчеркиваю, могло и не быть», – приводит слова Рахманина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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