В Европарламенте обещают конец «Северному потоку-2» в случае «нападения РФ на Украину»

Ситуация вокруг возможного российского вторжения на Украину является серьёзной проверкой «для НАТО и всего западного сообщества».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

Он потребовал от правительства ФРГ довести до Москвы, что Германия готова «заплатить цену» путём полного отказа от запуска «Северного потока-2».

«Если Путин нападёт на Украину, то газопроводу «Северный поток-2» придёт конец. Ввод в эксплуатацию будет тогда исключен. Эту цену будущее правительство Германии должно чётко обозначить», – подчеркнул европарламентарий.

Вебер призвал НАТО не оставаться в стороне и направить России ряд серьёзных угроз.

«Важно, чтобы НАТО дало понять, что Россия заплатит высокую цену, если сделает что-нибудь против Украины», – добавил он.

Напомним, что западные и украинские политики и СМИ ежедневно объявляют о неизбежном нападении России на Украину, называя различные даты и расписывая сценарии вторжения, один страшнее другого. Зеленский даже потребовал от Путина сделать заявление о ненападении на Украину. Между тем, Киев продолжает интенсивные обстрелы Донбасса и стягивает войска к линии фронта.

Отметим, что Москва давно предупредила Киев о печальных последствиях для государственности Украины в случае масштабного наступления её вооружённых сил в Донбассе.

© 2021, РИА «Новый День»