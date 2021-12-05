«Мог бы»: в Германии опубликовали сценарии «вторжения» России на Украину

В Европе продолжают муссировать тему возможного нападения России на Украину. Правда, дата «вторжения», озвучиваемая сторонниками этой «идеи», откладывается по мере наступления указанных дней. На этот раз экспансия перенесена на конец января 2022 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», немецкое издание Bild, ссылаясь на свои источники в НАТО и украинской разведке, опубликовало два сценария, которые, якобы, разрабатывает Россия.

Первый подразумевает одновременное наступление из Крыма и с территории Донецкой и Луганской народных республик.

Второй сценарий, по данным Bild, подразумевает три этапа. Сначала Россия введет «танки и войска из Крыма в район Одессы», «чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря». Правда, не совсем понятно, что РФ собирается поставлять на полуостров через захваченную территорию, поскольку для любых поставок есть Крымский мост.

Следующий этап, по мнению автора материала, направлен на ослабление военного потенциала Украины: будут пущены в ход авиация и баллистические ракеты.

Наконец, пишет Bild, возможно наступление на Киев с севера: это может произойти в любой момент, «если того потребуют обстоятельства». Напомним, чтобы попасть в Киев с севера, нужно пройти через Беларусь.

В конечном счете, по мнению издания, Россия собирается завоевать около двух третей территории Украины. Зачем, РФ это нужно, разумеется, не сообщается, зато отмечается, что Россию можно остановить, «если реакция Запада на вторжение приведет к переоценке ситуации». По всей видимости, публикация направлено именно на это: подтолкнуть западных политиков «к переоценке ситуации».

На всякий случай BILD придает своей публикации вариант условности. Заголовок статьи гласит: «Вот как Путин мог уничтожить Украину» и «Кремль еще не решил, реализовывать ли планы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя материал Bild, заявила, что источник вдохновения статьи «следует искать за океаном».



«Bild, судя по всему, покопалась в немецких архивах, поработала замазкой и выдала статью «План вторжения Путина на Украину», – написала она. – Всё новое – это хорошо забытое старое. И Германия не устаёт эту истину переподтверждать своим примером. Пропаганда, замешанная на идеологии, изничтожает любой здравый смысл.

Начнём.

Львов на карте обозначен как «Лемберг». Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался ещё австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?

Карту восточной же Украины прислали, похоже, с Банковой: Днепропетровск на схеме обозначен новомодным «Днiпро» (а ведь переименован был не далее как пять лет назад в ходе «декоммунизации»).

Склеили, посмотрели: чего-то не хватает.

Решили, что схемы нападения.

Здесь источник вдохновения, очевидно, следует искать за океаном. Ведь ещё вчера Washington Post опубликовал похожую карту в увязке с мнимым вторжением России на Украину. Немцы творчески переработали американские картинки и с присущей Германии любовью к маршу на Киев домыслили.

Первая фаза, которую Bild называет «Юг», заключается в нападении на южные регионы Украины с целью отрезать страну от моря и обеспечить поставки в Крым. Немецкие вундер-журналисты не догадываются, что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост! Видимо, эту часть им тоже из Киева помогали рисовать, ведь, исходя из заявлений украинских экспертов, никакого моста нет, так как построить его невозможно.

Вторая фаза – ослабление украинской обороноспособности под ударами баллистических ракет. Эта фаза, получившая название «Северо-восток», должна проводиться параллельно с первой. Товарищи, дорогие мои товарищи, причём тут Россия? Ослабление украинской обороноспособности с успехом обеспечивает сам киевский режим уже не первый год.

Третья – «Киев» – предполагает наступление на украинскую столицу с севера. Продвинувшись «примерно до линии Коростень-Умань» российская армия «принудит Киев к капитуляции».

Умань – место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild? Если к журналистскому вранью в Германии уже привыкли, то этот германский троллинг может дорого обойтись газете, учитывая недавно выявленный факт махрового антисемтизма в рядах немецких журналистов».

Киев, Платон Ефимчук

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