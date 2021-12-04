Мировые финансовые воротилы не поверили тревожным сообщениям о «скором российском вторжении на Украину»

Международный финансовый капитал скептически отнёсся к многочисленным заявлениям американских и европейских политиков и СМИ о «неминуемом нападении России на Украину».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о нежелании срочно калькулировать ситуацию по причине неубедительного характера информационной паники вокруг «российской агрессии» заявили, в частности, в международном рейтинговом агентстве Fitch.

«Стратегическая калькуляция вторжения остается неясной, и наш базовый сценарий по-прежнему не рассматривает эскалацию ситуации в полномасштабную войну России с Украиной», – говорится в заявлении агентства.

В доказательство этому Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

Вместе с тем, в рейтинговом агентстве отметили, что для российской финансовой системы сохраняются традиционные риски, связанные с возможностью усиления западных санкций, в том числе, из-за истерии вокруг «концентрации войск РФ на украинских границах». В этом смысле, отмечает Fitch, геополитическое и санкционное давление на Россию может возрасти.

Симферополь, Валентин Карамазов

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