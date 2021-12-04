Глава Минобороны Украины перечислил ужасы, которые ждут Европу после «российского вторжения»

Европа столкнётся с миллионами беженцев и дефицитом продовольствия, когда Россия нападёт на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своей колонке для Atlantic Counsil написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Министр уверяет, что украинцы будут спасаться бегством в западном направлении.

«Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми столкнется европейское общество», – утверждает он.

Кроме того, масштабный разрыв торговых связей в результате крупного военного конфликта приведёт к продовольственному кризису в ЕС.

«Большая война серьезно подорвет и, возможно, полностью прекратит импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента», – пишет Резников.

«Нападение России откроет дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая поставила бы под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы...

Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет иметь чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий», – рассуждает министр обороны Украины.

Ранее Резников заявил, что Россия может напасть на Украину в конце января. Он пообещал, что в случае необходимости Украина сможет мобилизовать более двухсот тысяч резервистов, которые прошли через фронт и имеют опыт боевых действий.

Напомним, что западные и украинские политики и СМИ ежедневно объявляют о неизбежном нападении России на Украину, называя различные даты и расписывая сценарии вторжения, один страшнее другого. Зеленский даже потребовал от Путина сделать заявление о ненападении на Украину. Между тем, Киев продолжает интенсивные обстрелы Донбасса и стягивает войска к линии фронта.

Отметим, что Москва давно предупредила Киев о печальных последствиях для государственности Украины в случае масштабного наступления её вооружённых сил в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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