Украина готовится призвать 200 тысяч резервистов

Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире «Свободы Слова» заявил, что случае необходимости Украина сможет мобилизовать более двухсот тысяч резервистов, которые прошли через фронт и имеют опыт боевых действий.

Отвечая на вопрос о том, что собирается делать Киев в ответ на мобилизацию резервистов в России, Резников напомнил, что с 1 января в Украине вступит в силу закон о национальном сопротивлении.

«Я имею в виду закон о национальном сопротивлении, всеохватывающей обороне, поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч уже в резерве украинцев и украинок. Которые прошли через этот фронт, имеют соответствующий опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они, по сути, военнообязанные», – заявил Резников.

Правда, как сообщает украинское издание Страна. Ua, украинский министр обороны говорит об этом не как о принятом решении, а «в случае необходимости». Судя по всему, по мнению военно-политического руководства страны, постоянные заявления американских СМИ и украинской разведки о приближении войны такой необходимостью не являются.



Со своей стороны, российский телеканал ТВЦ сообщил, что накануне руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов обвинил Россию в подготовке к нападению на Украину. Источники также утверждали, что Москва призвала «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе».

Однако источник в России опроверг эти слухи и назвал данную информацию не соответствующей действительности.

РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщает, что число резервистов действительно увеличится, как и сообщало Минобороны России, но это будет поэтапный плановый процесс в течение ближайших нескольких лет. Его причина – увеличившиеся номенклатура и количество новых образцов вооружений и военной техники в армии (более 71%). Новое оружие требует большего количества квалифицированного персонала.

Киев, Иван Бабурин

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