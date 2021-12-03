На Украине ждут «вторжения» России – названа новая дата

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может напасть на Украину в конце января. По его мнению, во «вторжении» могут быть задействованы 94,3 тыс. человек.

«Наша разведка анализирует все сценарии, включительно самые худшие. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января», – сказал министр обороны на «правительственном часе» в Верховной раде (цитата по РИА «Новости»). Он подчеркнул, что «эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным». По его словам, задача ВСУ – «отвернуть его».

Глава украинского минобороны также сообщил, что вокруг Украины и в Крыму находятся «41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 – дополнительно переброшены в Крым».

Общее количество российских войск, которые «могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек», – добавил он.

В западных и украинских СМИ на протяжении двух последних недель муссируются слухи о якобы скором нападении России на Украину. Политики вслед за прессой называют различные даты и описывают сценарии вторжения. Президент Украины Владимир Зеленский при этом потребовал от российского президента Владимира Путина сделать заявление о ненападении на Украину. В то же время Киев продолжает стягивать войска к линии соприкосновения в Донбассе и обстреливать территории ДНР и ЛНР.

Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не готовится к нападению на Украину. В Кремле указывали, что перемещение военнослужащих внутри РФ нельзя связывать с планами по подготовке к военным действиям.

Киев, Наталья Петрова

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