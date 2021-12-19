«Это остановит агрессора» – Минобороны Украины запросило у НАТО наступательное оружие

Страны НАТО должны понимать всю опасность «российской агрессии», а потому обязаны снабдить Украину летальным оружием самого широкого спектра применения – не только оборонительного, но и наступательного.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе своего визита в Данию заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он призвал правительство Дании занять «жёсткую позицию» в отношении некоторых европейских стран, блокирующих поставки летального оружия на Украину.

«Если правительство Дании займет жёсткую позицию и станет контактировать с партнёрами, в том числе из стран НАТО и ЕС, и будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины, то это остановит агрессора, и он не пойдет в наступление. Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного», – сказал Резник.

«Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот», – заявил министр и традиционно попросил расширить экономические санкции против РФ.

Напомним, на днях МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Два договора предполагают, в том числе, отказ от расширения НАТО на восток и принятия в его состав Украины, а также ограничения на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Более того, Альянс должен отказаться от военной деятельности и в других странах экс-СССР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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