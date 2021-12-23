«Мы все страдаем» – глава МИД Литвы призвал НАТО вооружить Украину

Тяжёлая политическая ситуация, сложившаяся в Европе из-за планов России «напасть на Украину», приносит страдания всем – «от Норвегии до Румынии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии для The Times.

По его мнению, «уже нет никаких сомнений», что «Россия атакует Украину» в ближайшие месяцы, поэтому НАТО должно срочно дать добро и предоставить Киеву всё необходимое для обороны вооружение.

«Я думаю, что Россия явно намерена атаковать. Все свидетельства показывают, что намерение реально, и мы должны к нему готовиться...

Мы считаем, что Украине нужна военная помощь с оборонительным оружием. Мы все чувствуем последствия нынешней политической ситуации, будь то в Эстонии, будь то здесь, будь то в любой стране – от Норвегии до Румынии», – утверждает Ландсбергис.

Напомним, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Вильнюс готов направить на Украину партию летального оружия для защиты от российских войск, сосредоточенных у границ «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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