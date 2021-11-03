Литва подарит Украине списанный чешский самолет

Учебно-тренировочный самолет Aero L-39 Albatros литовское министерство обороны безвозмездно передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ). Самолет находится в неисправном состоянии и не был в воздухе с 2019 года, – сообщают СМИ со ссылкой на литовский источник Irytas.

Самолет чехословацкого производства был списан из состава литовской армии и должен был отправиться в утилизацию, однако военное ведомство Литвы решило передать его в качестве подарка украинским коллегам.

Представитель литовской армии майор Гинтаутас Чунис, комментируя техническое состояние самолета, сообщил: «В настоящее время его консервируют и восстанавливают каждые шесть месяцев, чтобы предотвратить ухудшение состояния самолета. В апреле 2021 года самолет списали».

Встанет ли самолет на боевое дежурство в составе воздушных сил Украины, не сообщается.

Вильнюс, Иван Бабурин

Вильнюс. Другие новости 03.11.21

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