Литва готова предоставить Киеву «летальные вооружения»

Вильнюс готов направить на Украину партию летального оружия для защиты от российских войск, сосредоточенных у границ «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, каждая страна имеет право использовать «все возможные средства» для защиты своего суверенитета. Кроме того, это поможет «давить на Москву» дипломатически.

«Дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения Украине», – сказал Анушаускас.

Ранее Литва заявила о намерении подарить Украине списанный чешский самолет.

Напомним, на днях министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страны НАТО должны понимать всю опасность «российской агрессии», а потому обязаны снабдить Украину летальным оружием самого широкого спектра применения – не только оборонительного, но и наступательного.

Симферополь, Валентин Карамазов

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