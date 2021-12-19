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Воскресенье, 19 декабря 2021, 06:15 мск

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Глава Совбеза Украины рассказал о возможном размещении крупных сил НАТО на Украине

Фото: СНБО Украины

Прибытие на Украину крупных контингентов НАТО сейчас зависит не от Киева, а от решения каждой отдельной страны Запада.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, «к сожалению» у стран Альянса нет обязанности «собственной жизнью защищать Украину». Поэтому Киеву приходится рассчитывать лишь на присутствие западных военных инструкторов и на помощь оружием.

«На сегодня есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение наших военных. Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны», – расказал Данилов.

«Если речь идёт о большом военном контингенте, то я тут сказать не могу, каждая страна будет определяться самостоятельно. На сегодня информации о том, что они готовы собственной жизнью защищать Украину, нет», – заключил глава Совбеза Украины.

Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников в ходе вчерашнего визита в Данию запросил у НАТО наступательное оружие.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

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