МИД РФ: Москва прибегнет к «контругрозам» в случае отказа Запада от переговоров по гарантиям безопасности

США и НАТО не удастся отмахнуться от предложений России по определению параметров взаимной безопасности, которые Москва направила в Вашингтон и Брюссель.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, Москва чётко зафиксировала момент истины в военных приготовлениях НАТО и в случае игнорирования её позиции прибегнет к конкретным контругрозам. И тогда будет уже поздно жаловаться на размещение передовых российских систем вблизи США и Евросоюза.

«И вот сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо заболтать», – отметил Грушко.

«То, что мы предлагаем – это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии.

Если этого не получится, то мы уже обозначили – тогда мы тоже перейдем вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему», – резюмировал замглавы МИД РФ.

Напомним, на днях российский МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Два договора предполагают, в том числе, отказ от расширения НАТО на восток и принятия в его состав Украины, а также ограничения на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Более того, Альянс должен отказаться от военной деятельности и в других странах экс-СССР.

Между тем, накануне глава Совбеза Украины рассказал о возможном размещении крупных сил НАТО на Украине, а Минобороны Украины запросило у НАТО наступательное оружие.

Симферополь, Валентин Карамазов

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