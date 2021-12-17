В ответ на российские проекты соглашений по безопасности ЕС предлагает обсуждать это в прежних форматах

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано в ответ на опубликованные российским МИДом в пятницу, 17 декабря, проекты соглашений о гарантиях безопасности, сообщил о том, что Евросоюз предлагает обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.

Представитель Евросоюза заявил следующее: «Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия-НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией».

Стано заявил также, что «Россия должна понимать и уважать», что позиция ЕС заключается в том, что «каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы».

Напомним, что МИД РФ в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Два договора предполагают, в том числе, отказ от расширения НАТО на восток, в том числе принятие в его состав Украины, а также ограничения на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Более того, Альянс должен отказаться от военной деятельности и в других странах экс-СССР.

Брюссель, Иван Бабурин

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