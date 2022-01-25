«Если вдруг» – министр обороны Украины мечтает увидеться с Шойгу

Министр обороны Украины Алексей Резников изъявил желание поучаствовать в переговорах своих западных коллег с Сергеем Шойгу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил журналистам во время посещения Верховной рады.

«Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Северной Ирландии, будет предложено встретиться – я буду готов встретиться», – сказал Резников.

Он уточнил, что подготовка к переговорам с министром обороны РФ сейчас не ведётся. Пока Резников встречается только с коллегами из «союзнических стран».

Ранее глава минобороны Украины запросил у НАТО наступательное оружие и обвинил Германию в блокировании поставок вооружений Киеву.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена поставить в «нормандском формате» вопрос о подготовке Киевом наступления в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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