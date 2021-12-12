Глава Минобороны Украины обвинил Германию в блокировании поставок оружия Киеву

Берлин потворствует «российской агрессии», продвигая запуск газопровода «Северный поток-2» и накладывая запрет на поставки вооружений Украине.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Financial Times заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, «стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать».
Он привёл в пример события 2008 года в Южной Осетии, обвинив в поражении Тбилиси Германию и Францию, которые незадолго до этого блокировали предоставление ПДЧ в НАТО Грузии и Украине.
Поледние дейтвия Берлина якобы идут в том же русле потакания Москве, подставляя под удар уже Украину.
«Власти Германии продолжают строить газопровод «Северный поток-2» и в то же время блокировать поставки нам оборонительных видов вооружений. Это очень несправедливо», – жалуется Резников.
Симферополь, Валентин Карамазов
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