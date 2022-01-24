Всё готово для наступления Киева на Донбасс и ответного удара Москвы – депутат Верховной рады

Команда Зеленского под давлением США и Великобритании в ближайшее время двинет вооружённые силы в наступление на Донбасс. За этим последует масштабный ответный удар России.

Такой сценарий уже прописан в Вашингтоне и Лондоне: президент Украины под полным управлением англо-саксов и выполнит любой приказ, а российского лидера уговаривать на ответные действия нет нужды.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

Политик особо отметил, что англо-саксы и Киев, говоря о широком «российском вторжении со всех сторон», почему-то концентрируют украинские войска и западных инструкторов исключительно на одной линии фронта – в Донбассе.

«Есть множество подтверждений, что ВСУ продолжают направлять личный состав и технику на Донбасс. На то направление, где оборона давно организована и максимально сильна и откуда «российский удар» (даже в силу географической отдалённости от столицы) наименее вероятен, даже если он вообще планируется», – отметил Волошин.

«Почему украинские войска посылаются не на северное, причерноморское или харьковское направление? Почему войска наоборот не перебрасываются из состава ООС для укрепления совершенно беззащитных рубежей и параллельной демонстрации отсутствия украинских наступательных планов? Неужели такие планы все же есть, и правы те, кто считает, что могущественные внешние силы уже все решили и необходимый повод для эскалации будет создан руками украинской власти?», – предположил политик.

«Показательно, что эвакуацию дипломатов начали США и Великобритания – страны с наибольшим опытом работы посольств в горячих точках. Паникерами со слабыми нервами их точно не назовешь. ЕС в стороне просто потому, что он во всей этой драме не участвует. А в Вашингтоне и Лондоне прекрасно понимают перспективу, прикрываясь рассказами о том, что им «неизвестны планы Путина». Но они точно знают, что в ответ на наступление ВСУ на Донбассе Россия вступит открыто в конфликт со всей своей военной машиной. На это и расчёт», – приводит слова Волошина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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