Угроза высока, как никогда: в Кремле призвали Киев даже не помышлять о наступлении в Донбассе

Угроза украинского наступления в Донбассе намного выше, чем когда либо ранее.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва крайне обеспокоена, однако готова к решительному ответу.

«Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть. И, действительно, каждая отдельно взятая единица оружия (поставленная Западом), будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить», – отметил представитель Кремля.

«Угроза есть, и сейчас она очень высока. Она выше, чем ранее... Мы в данном случае хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО, все-таки, каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине», – приводит слова Пескова ТАСС.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»