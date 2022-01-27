Глава ДНР сообщил о размещении украинской артиллерии и бронетехники в населённых пунктах

Вооружённые силы Украины резко увеличили численность личного состава, боевой техники и вооружений на линии фронта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Кроме того, украинская армия оборудовала позиции прямо в жилых кварталлах населённых пунктов подконтрольной Киеву части Донбасса.

«Мы контролируем ситуацию по всей линии соприкосновения, но традиционно активность проявляется на южном направлении, в районе Донецка и Горловки. Вооруженные формирования Украины усиливаются и личным составом, и техникой. Они ее устанавливают прямо в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – рассказал глава ДНР.

«Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах. В результате могут усилиться провокационные обстрелы домов мирных жителей республики. Есть сведения о том, что в Авдеевку прибыли для проведения провокаций 40 военнослужащих, прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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