ДНР готова запросить военную помощь у России

Масштабные поставки западного оружия Украине и военные приготовления Киева в Донбассе несут прямую угрозу Донецкой народной республике. В этих условиях Донецк вынужден обратиться к России с просьбой о поставках вооружений для защиты от нападения усиливших свою мощь вооружённых сил Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Мы вынуждены констатировать факт, что поставки вооружения из стран НАТО на Украину продолжаются... Считаем, что их поставка Украине будет способствовать исключительно эскалации конфликта и может привести к началу активных боевых действий», – отметил он.

«В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи», – сказал Басурин.

Напомним, ранее первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия должна помочь Донецкой и Луганской народным республикам поставками вооружений для повышения обороноспособности и сдерживания «военной агрессии» Киева.

Позже его поддержал депутат Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Между тем, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о размещении украинской артиллерии и бронетехники в населённых пунктах вблизи линии фронта на подконтрольной Киеву части Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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