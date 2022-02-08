Москва не вела переговоры с ДНР о поставках оружия – Пушилин

ДНР не обсуждала с РФ вопрос о поставках вооружений Донбассу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«ДНР не обсуждала с Россией поставки вооружения», – сообщил он агенству Reuters.

Вместе с тем, Пушилин отметил, что в ДНР приветствовали инициативу первого зампредседателя Совфеда РФ Андрея Турчака и главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева о необходимости помочь Донецкой и Луганской народным республикам поставками вооружений для повышения обороноспособности и сдерживания военной агрессии Киева.

По словам главы республики, в первую очередь, Донбасс нуждается в средствах радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, чтобы противостоять беспилотникам украинской армии турецкого производства.

Напомним, ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что масштабные поставки западного оружия Украине и военные приготовления Киева в Донбассе несут прямую угрозу Донецкой народной республике. В этих условиях Донецк вынужден будет обратиться к России с просьбой о поставках вооружений для защиты от нападения усиливших свою мощь вооружённых сил Украины.

Между тем, недавно киевский эксперт Михаил Погребинский отметил, что «господство» турецких БПЛА в небе над Донбассом закончится сразу же, как только РФ поставит в ДНР и ЛНР системы радиоэлектронной борьбы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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