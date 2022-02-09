Донбасс ждёт помощи, но готов биться с украинской армией собственными силами – Пушилин

Донбасс готов самостоятельно отразить наступление украинской армии. Вместе с тем, народные республики с благодарностью примут помощь русских соотечественников и официальной России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, республика значительно усилила мощь своих вооружённых сил с 2014 года, когда в бой с Украиной вступали разрозненные отряды ополченцев. Сейчас в ДНР своя регулярная армия. И хотя количественно силы неравны – она готова дать решительный бой вооружённым силам киевского режима.

«Мы не исключаем поддержки добровольцев, мы не исключаем нашего обращения в адрес Российской Федерации. Но, в первую очередь, мы рассчитываем на собственные силы», – приводит слова Пушилина Sputnik Южная Осетия.

Напомним, сегодня официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что добровольцы со всего постсоветского пространства уже едут защищать Донбасс.

Ранее он доложил, что Киев продолжает подготовку к наступательным действиям. Украина сейчас разворачивает в Донбассе полевые базы для ремонта подбитой бронетехники.

Симферополь, Валентин Карамазов

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