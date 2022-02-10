Мы вынуждены будем начать эвакуацию посольств из Украины – Лавров

Агрессивная риторика Великобритании и США о неизбежности войны на Украине и эвакуация дипломатических представительств этих стран из «Незалежной» может говорить о том, что англосаксы действительно «что-то готовят», и России тоже следует предпринять заблаговременные шаги.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Когда граждане англосаксонских стран призываются к тому, чтоб поскорей с Украины уехать, мы уже задумались, может, англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников. Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, посоветуем нашему неосновному персоналу на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег», – отметил Лавров.

Напомним, накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армия ДНР полностью готова отразить наступление Киева в Донбассе.

Кроме того, официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что добровольцы со всего постсоветского пространства уже едут защищать Донбасс.

Ранее он доложил, что Киев продолжает подготовку к наступательным действиям. Украина сейчас разворачивает в Донбассе полевые базы для ремонта подбитой бронетехники.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»