Украина разворачивает в Донбассе полевые базы для ремонта подбитой бронетехники – командование ДНР

Вооружённые силы Украины разворачивают вдоль линии фронта в Донбассе систему полевых ремонтно-восстановительных пунктов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на данные разведки сообщил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«На совещании в украинском генеральном штабе, генеральный директор «Укроборонпром» Гусев доложил о готовности выделить специалистов и ремонтное оборудование от Харьковского, Житомирского, Львовского и Николаевского бронетанковых заводов», – доложил он и добавил, что сейчас представители ВСУ подыскивают производственные помещения вблизи линии фронта для оборудования и оснащения ремонтных баз.

Напомним, ранее Эдуард Басурин сообщил, что Киев продолжает подготовку к наступательным действиям.

«На донецком направлении менее чем в 15 километрах от наших позиций разведка Народной милиции фиксирует передвижение украинских танков... В этих же районах активно работают средства РЭБ противника, не позволяя наблюдателям миссии ОБСЕ осуществлять воздушный мониторинг и фиксировать размещение запрещенного тяжелого вооружения ВСУ», – заявил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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