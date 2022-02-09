Добровольцы со всего постсоветского пространства едут защищать Донбасс – командование ДНР

На фоне подготовки Украиной широкомасштабной наступательной операции в Донбассе на территорию ЛДНР в большом количестве прибывают добровольцы из стран СНГ и различных регионов «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины, из стран СНГ и других европейских государств. Народная милиция будет готова дать достойный ответ украинским агрессорам», – отметил он и добавил, что в республике увеличилось количество желающих записаться в Народную милицию ДНР.

Напомним, ранее Басурин доложил, что Киев продолжает подготовку к наступательным действиям. Украина уже разворачивает в Донбассе полевые базы для ремонта подбитой бронетехники.

Симферополь, Валентин Карамазов

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