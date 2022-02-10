Лукашенко назвал условие начала войны на Украине

Команда Зеленского побоится «выйти из зоны комфорта» и затеять войну в Донбассе. Однако боевые действия могут развязать вооружённые формирования украинских неонацистов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко изданию «БелТА».

По его словам, ни Белоруссия, ни Украина психологически «не подошли» к войне.

«Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту... А из зоны комфорта вылезти и начать воевать... Поэтому я не думаю что будет война. Если только обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне», – рассуждает Лукашенко.

Между тем, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что агрессивная риторика Великобритании и США о неизбежности войны на Украине и эвакуация дипломатических представительств этих стран из «Незалежной» может говорить о том, что англосаксы действительно «что-то готовят», и России тоже следует предпринять заблаговременные шаги.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что армия республики полностью готова отразить наступление Киева в Донбассе.

Кроме того, официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что добровольцы со всего постсоветского пространства уже едут защищать Донбасс.

Он доложил, что Киев продолжает подготовку к наступательным действиям. Украина сейчас разворачивает в Донбассе полевые базы для ремонта подбитой бронетехники.

Симферополь, Валентин Карамазов

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