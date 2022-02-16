Деэскалацией не пахнет: глава ДНР заявил об ухудшении ситуации на линии фронта

Ситуация на линии фронта в Донбассе остаётся нестабильной и даже ухудшается, а эскалация со стороны Киева идёт по нарастающей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя «миролюбивые заявления» команды Зеленского и начало отвода войск РФ от украинской границы.

Он по-прежнему не исключает начала большой войны в Донбасе в любой момент из-за непредсказуемого поведения Киева и Запада.

«Думаю, ответ на этот вопрос знают только в Вашингтоне и, может быть, в Киеве. Ситуация нестабильная, и пока эскалация идет по нарастающей», – отметил Пушилин.

«От Киева мы слышим противоречивые заявления: некоторые политики вдруг даже перестали видеть признаки «неминуемого нападения» – слишком велики экономические потери внутри страны, её жители охвачены паникой, страхом от искусственно нагнетаемой военной истерии. Самая большая опасность в том, что ситуация с той стороны от линии соприкосновения может выйти из-под контроля, особенно с учетом того, что там находятся ультранационалистические подразделения. В этом случае конфликт может перейти в горячую фазу», – прогнозирует глава ДНР.

Вместе с тем, по его словам, вооружённые силы республики хорошо подготовлены для отражения наступления.

«Все годы конфликта мы не стояли на месте, и Народная милиция ДНР сейчас представляет собой полноценные боевые подразделения, имеющие высокую степень боевой подготовки. Так что к возможным полномасштабным военным действиям со стороны Украины готовы. А когда они начнутся, Байдену, конечно, виднее: это их инструкторы обучают украинских военнослужащих, это они только за последнее время поставили Киеву 17 самолётов с боевой техникой», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее глава ДНР заявил, что республика составила список вооружений, необходимых для эффективного отражения украинского наступления. Он будет сразу же направлен в Москву, как только в РФ будет принято решение о поставках.

Симферополь, Валентин Карамазов

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