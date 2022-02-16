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Среда, 16 февраля 2022, 17:40 мск

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Зеленский заявил, что не видит отвода российских войск от украинских границ

Фото: скрин видео администрации президента Украины

Президент Украины заявляет, что Россия не отводит свои вооружённые силы от границ, несмотря на объявление министерства обороны РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал сегодня в ходе визита на военный полигон в Ровенской области.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не боится «российских угроз» и «готова к сопротивлению».

«Честно говоря, мы реагируем на реальность, которую имеем, и мы пока что не видим ни одного отвода. Нам только что доложили об этом… Относительно угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что всё это началось не вчера. Это происходит уже много лет», – заявил президент Украины.

«Когда войска отведут, это увидят все», – добавил он.

Отметим, Зеленский повторил вслед за США и НАТО, что Россия якобы не отводит войска. Генсек альянса Столтенберг даже утверждает, что Москва «наращивает силы» возле украинских границ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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