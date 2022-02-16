Рано расслабились: эстонская разведка озвучила свежие данные о «российском вторжении» на Украину

Россия нападёт на Украину во второй половине февраля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила Внешняя разведка Эстонии.

По «данным» ведомства, Москва сосредоточила у границ с Украиной «крупнейшую за последние 30 лет военную группировку, которая будет готова к вторжению со второй половины февраля».

«По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля. Как только военная готовность будет достигнута, для начала операции потребуется только политическое решение», – говорится в докладе эстонской разведки.

В ведомстве утверждают, что Россия подогнала к Украине «дополнительно» более 60 мотострелковых и танковых батальонов, около десяти ракетных батальонов «Искандер» и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов.

Напомним, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никаких признаков деэскалации со стороны Москвы у границ Украины не наблюдается, несмотря на вчерашнее заявление Минобороны РФ о начале отвода войск в места постоянной дислокации.

Симферополь, Валентин Карамазов

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