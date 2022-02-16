Столтенберг заявил, что Россия наращивает войска возле Украины после заявления об их отводе

Никаких признаков деэскалации со стороны Москвы у границ Украины не наблюдается, несмотря на вчерашнее заявление Минобороны РФ о начале отвода войск в места постоянной дислокации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом американскому агентству Reuters заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Россия продолжает стягивать войска к Украине, о чём якобы свидетельствуют «данные разведки». Вместе с тем, Столтенберг не смог назвать общее количество личного состава и бронетехники ВС РФ.

«НАТО пока не видит признаков деэскалации вокруг Украины. Альянс не может дать точную оценку количества российских сил у границы Украины, но считает, что их количество растет», – заявил генсек НАТО.

Напомним, накануне ночью Минобороны России опубликовало кадры вывода военной техники на ж/д платформах по Крымскому мосту в сторону Тамани.

Симферополь, Валентин Карамазов

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