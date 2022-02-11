Донецк подготовил для Москвы список необходимых Донбассу вооружений

Донецкая народная республика составила список вооружений, необходимых для эффективного отражения украинского наступления. Он будет сразу же направлен в Москву, как только в РФ будет принято решение о поставках.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, новые оружейные системы необходимы Донбассу, чтобы компенсировать массовый завоз странами НАТО вооружений на Украину.

«Что касается оружия, скажу честно, оно бы не стало лишним. Это абсолютно точно, с учётом того, сколько сейчас его поступает на территорию Украины. Уравнять ситуацию, чтобы со стороны России поддержать, таким образом, республики, было бы вполне уместным.

С нашей стороны подготовлены списки необходимого вооружения, которое нам понадобилось бы со стороны России, если такое решение будет принято», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Накануне глава ДНР заявил, что Донбасс ждёт военной помощи от России, но готов биться с украинской армией собственными силами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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