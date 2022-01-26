«Надо остановить киевский режим»: Турчак выступил за поставки российского оружия Донбассу

Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия должна помочь Донецкой и Луганской народным республикам поставками вооружений для повышения обороноспособности и сдерживания «военной агрессии» Киева.

Политик отметил, что в ЕР с огромной тревогой относятся к тому, как Украину «накачивают западным летальным оружием», в то время как «количество обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось», и «гибнут мирные люди». По его мнению, «западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс».

«Считаю, что в этих условиях России должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии», – сказал Турчак, заявление которого показал телеканал «Россия 24». «Надо остановить киевский режим», – добавил он.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поддержал предложение Турчака, отметив, что речь может идти о поставке в ЛДНР оборонительного вооружения, передает РИА «Новости». Сенатор при этом заявил, что ему неизвестно, рассматривает ли Москва в настоящее время такую возможность.

В комитете Госдумы по обороне не исключили предоставление Россией военной помощи самопровозглашенным республикам Донбасса на фоне активной милитаризации украинской армии странами НАТО, подчеркнув, что речь не идет о пересечении границы российскими военнослужащими. Об этом «Интерфаксу» заявил зампредседателя этого комитета Юрий Швыткин, отметив, что нужно защищать проживающих в ЛДНР граждан России.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности поставок ДНР и ЛНР вооружений, заявил, что российская сторона исходит из того, что Запад должен побудить Киев к выполнению Минских соглашений, которые Украина «сейчас как раз саботирует». Министр при этом отметил, что Россия выступает за «безусловное выполнение Минских договоренностей».

Напомним, что 19 января представители фракции КПРФ предложили Госдуме официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и попросить его признать ДНР и ЛНР, чтобы обеспечить гарантии безопасности и «защитить их народы от внешних угроз». Спикер Госдумы Вячеслав Володин 21 января анонсировал консультации с руководителями думских фракций по этому вопросу, после чего инициативу компартии рассмотрит Совет ГД.

Москва, Наталья Петрова

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