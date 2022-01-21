В Госдуме пройдут консультации о признании ДНР и ЛНР

В Госдуме на следующей неделе состоятся консультации с главами фракций по поводу инициативы депутатов-коммунистов о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Напомним, в среду представители фракции КПРФ предложили Госдуме официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и попросить его признать самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение нижней палаты.

«Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу», – написал Володин в своем Telegram-канале. По итогам обсуждения вопрос можно рассматривать на Совете Госдумы, полагает он.

Как отметил политик, украинский президент Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а «НАТО хочет оккупировать Украину». «И одно, и другое может обернуться трагедией», – считает Володин. Россия не должна этого допустить, подчеркнул он.

Спикер Госдумы в связи с этим отметил, что нужно искать «решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР».

Добавим, что Кремль отказался комментировать инициативу до проведения голосования в Госдуме. «Все-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение или будет принято, или не будет принято... Это инициатива депутатская. Есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», – заявил накануне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков (цитата по RT), отметив, что еще не ознакомился с текстом документа.

Опрошенные РИА «Новый День» политологи увидели в инициативе КПРФ как пиар-ход со стороны коммунистов, так и элемент угрозы в адрес правительства Украины и западных партнеров. По их мнению, в Кремле пока нет решения по вопросу признания самопровозглашенных республик, в противном случае с таким предложением выступила бы не КПРФ, а партия власти.

Ранее в Госдуме озвучили условие для признания Россией независимости ДНР и ЛНР – агрессия Украины против республик Донбасса.

Москва, Наталья Петрова

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