В Госдуме назвали условие признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Россия может признать независимость Донецкой и Луганской народных республик в случае агрессии Украины. Подобный сценарий не исключил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, сообщает «Интерфакс».

По словам парламентария, если Киев начнет вести активные военные действия в Донбассе, Россия будет вынуждена принимать решительные меры, поскольку большая часть жителей ЛДНР имеют российское гражданство. Неадекватные действия со стороны Киева станут «дополнительным стимулом, чтобы признать независимость» республик Донбасса, полагает он.

Признание ДНР и ЛНР допустил и другой зампред этого же комитета Алексей Чепа. Он отметил, что сейчас очень сложно спрогнозировать развитие ситуации вокруг Донбасса. Однако, если Киев решится на военную агрессию, Москва не сможет оставаться в стороне, уверен парламентарий.

«Если это будет составлять угрозу жителям, нашим жителям, очевидно, соответствующие органы примут решения в соответствии с нашей Конституцией», – подчеркнул он.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий согласился с мнением коллег. Депутат заявил, что поддерживают идею признания ЛДНР Москвой. По его мнению, такое решение могло бы помочь остановить обстрелы неподконтрольных Киеву территорий юго-востока Украины.

«Территории эти, конечно, нужно признавать, чтобы закончились эти действия», – заявил депутат, отметив, что сейчас Россию сдерживает один фактор – Москва выступила инициатором Минских соглашений и также является участником Нормандского формата. Однако, если Украина откажется от Минских соглашений и Нормандского формата, в этом случае у России и других сторон будут развязаны руки, полагает он. По его оценке, судя по действиям и заявлениям Киева, украинские власти встали на путь полного отказа от достигнутых договоренностей.

1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ наращивают военную силу в Донбассе, стягивая тяжелую технику и личный состав. По ее словам, численность группировки войск Украины в зоне конфликта достигает 125 тысяч человек – это половина всей украинской армии. До этого она заявляла, что действия Киева по наращиванию войск в непосредственной близости от линии соприкосновения в Донбассе прямо указывают на подготовку Украиной наступления.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности обратиться к РФ за помощью в случае реализации Киевом силового сценария.

Напомним, 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик. Он поручил кабмину РФ в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из ЛДНР, и разрешить в России госзакупку продукции из республик Донбасса. Киев осудил это решение и призвал сделать то же самое от участников Минского процесса – Германии и Франции. МИД Украины счел указ президента РФ «грубым вмешательством во внутренние дела Украины, нарушением ее законодательства и норм международного права».

Москва, Наталья Петрова

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