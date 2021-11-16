Путин пустил товары из ЛНР и ДНР на госзакупки, а Украина в ответ одобрила 12 тысячам домохозяйств жилищные субсидии на отопительный сезон

Владимир Путин накануне подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик. Как уже сообщал «Новый День», президент поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик.

Как отмечает ТАСС, решение об оказании поддержки президент РФ принял, «руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

Украина данный документ уже осудила и потребовала сделать то же самое от участников Минского процесса – Германии и Франции. Кроме того, Украина также предприняла попытку оказать помощь Донецка и Луганска, но не тем, которые живут непостредствено в ДНР и ЛНР. Накануне камбин одобрил увеличение жилищных субсидий в отопительный сезон для жителей районов, прилегающих к непризнанным республикам.

«Сегодня правительство приняло важное постановление в интересах жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям. Проблема в том, что местные жители на линии столкновения вынужденно используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, потому что их дома остались боевых действий. То есть, эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии», – написала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в социальной сети Facebook.

По ее словам, правительство изменило порядок начисления жилищных субсидий в отопительный сезон так, чтобы увеличить их размер для этой категории граждан.

«Около 12 тысяч домохозяйств смогут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тыс. грн. Увеличение начислений профинансируется из бюджетной программы Минсоцполитики», – добавила Верещук.

Киев, Елена Васильева

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