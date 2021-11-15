Путин подписал указ о допуске товаров из ДНР и ЛНР к госзакупкам в России

Указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован в понедельник, 15 ноября, на официальном портале правовой информации, – сообщает ТАСС.

Владимир Путин поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик.

«Правительству Российской Федерации в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – гласит текст указа.

Как отмечает ТАСС, решение об оказании поддержки президент РФ принял, «руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

В указе отмечается, что решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Кроме того, правительству также в месячный срок поручается обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР.

В числе мер поддержки Владимирр Путин поручил правительству РФ обеспечить «неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий (за исключением отдельных видов товаров)».

Российский кабмин также должен определить перечень пунктов пропуска через госграницу РФ, через которые осуществляется перемещение таких товаров, а также перечень отдельных видов товаров, на которые не распространяется указанная выше норма.

Москва, Иван Бабурин

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