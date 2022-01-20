Выступление коммунистов о признании ЛНР и ДНР – пока только угроза западным партнерам

Предложение КПРФ обратиться от имени депутатов Госдумы к президенту Владимиру Путину с просьбой официально признать ДНР и ЛНР может быть как пиар-ходом со стороны коммунистов, так и элементом угрозы в адрес правительства Украины и западных партнеров. Но в Москве решения по вопросу признания самопровозглашенных республик пока нет, в противном случае с такой инициативой выступила бы не КПРФ, а партия власти. Такого мнения придерживаются опрошенные «Новым Днем» политологи.

«Если бы эта инициатива прямо сейчас имела шанс пройти фильтр законодательной власти, то она была бы внесена «Единой Россией», – отмечает политический консультант Андрей Перла. – Но раз ее внесла КПРФ, можно рассматривать ее как угрозу в адрес Украины и стран Запада. Я уверен, что полное юридическое признание Россией ЛНР и ДНР непременно произойдет, как это произошло с Абхазией, как это произошло с Южной Осетией, в этом нет ни малейших сомнений. Но есть вопрос времени. Пока об этом говорят только коммунисты, нарабатывая себе имидж больших патриотов, чем правительство, этого не будет. По-видимому, время еще не пришло». В то же время Перла отмечает, что «Единой России» будет нелегко просто взять и «завернуть» предложение коммунистов – ведь совсем недавно партия приняла в свои ряды главу ДНР Дениса Пушилина и главу ЛНР Леонида Пасечника. «Придется ей как-то лавировать», – отмечает эксперт.

Политолог Константин Калачев напоминает, что КПРФ всегда выступала в поддержку непризнанных республик, апеллируя к тому, что многие их жители стали гражданами России. «КПРФ будет рассчитывать на поддержку других партий. Но главный вопрос – была ли это инициатива самих коммунистов, или она согласована в рамках действий, которые проводит власть Российской Федерации. Если первое, то ее можно назвать преждевременной. А если нет, то это некий инструмент шантажа западных властей, напоминание о требованиях России, и одновременно способ для КПРФ привлечь к себе внимание. Будет разыгран спектакль. Вспомните вопрос, который многие задают: какие у России есть инструменты, кроме вторжения, когда переговоры с Западом окончательно зайдут в тупик? При этом «Единая Россия» одобрит эту инициативу только тогда, когда будет поддержка на самом верху, потому что ЕР – это инструмент. Сейчас она, скорее всего, скажет, что еще есть надежда на здравый смысл и адекватность партнеров», – считает Калачев.

Как уже сообщал «Новый День», накануне депутаты Госдумы от КПРФ предложили нижней палате российского парламента официально обратиться к президенту Владимиру Путину и попросить его признать самопровозглашенные народные республики. Проект обращения к президенту России о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики внесен на рассмотрение в Госдуму.

Добавим, оба оппозиционных депутата от Свердловской области, Николай Езерский (КПРФ) и Андрей Кузнецов (СРЗП) сегодня заявили «Новому Дню», что поддержат это обращение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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