Кремль отреагировал на призыв направить оружие ДНР и ЛНР

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков счел «новым» предложение «Единой России» помочь вооружением Донецкой и Луганской народным республикам на фоне продолжающегося противостояния с Киевом. Так он ответил на вопрос о том, является ли такая инициатива новой или Россия уже помогала Донбассу оружием.

«Это что-то новое», – сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Владимиру Путину известно о таком предложении, но пока он никак не отреагировал на это. «Он (президент – прим. ред.) с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является. Но сейчас нет какой-либо реакции президента», – сказал Песков.

Напомним, накануне первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия должна помочь Донецкой и Луганской народным республикам поставками вооружений для повышения обороноспособности и сдерживания «военной агрессии» Киева. Позже его поддержал депутат Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

На инициативу ЕР отреагировал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По итогам консультаций советников глав стран «нормандской четверки» в Париже он заявил, что Турчак не советовался с Кремлем перед тем, как озвучил свое предложение. При этом Козак подчеркнул, что такие предложения не противоречат пунктам Минских соглашений.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности поставок ДНР и ЛНР вооружений, заявил, что Москва исходит из того, что Запад должен побудить Киев к выполнению Минских соглашений, которые Украина «сейчас как раз саботирует». Министр при этом отметил, что Россия выступает за «безусловное выполнение Минских договоренностей».

Москва, Наталья Петров

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