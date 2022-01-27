«С нами он не советовался» – Козак отреагировал на инициативу Турчака направить оружие в ЛДНР

Предложение лидеров «Единой России» снабдить необходимыми вооружениями Донбасс в противостоянии с Киевом не является инициативой представителей Кремля на переговорах в «нормандском формате».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил по итогам консультаций советников глав стран «нормандской четвёрки» в Париже.

«Это сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров. Я это услышал только по окончанию, поэтому ничего не могу прокомментировать. У нас много различных инициатив по этому вопросу, и очень много их удалось купировать. А что произошло сегодня – я не знаю, чем руководствовался господин Турчак. С нами он не советовался», – сказал он.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что такие предложения не противоречат пунктам Минских соглашений.

«Очень много дискуссий по поводу того, что «Россия поддерживает сепаратистов», и так далее. И через эту логику пытаются сделать Россию стороной конфликта по Минским соглашениям. После заключения Минских соглашений дискуссия на тему того, кто кого поддерживает, лишена всякого смысла. Она только усугубляет ситуацию и заводит в тупик переговорный процесс.

В Минских соглашениях нет ни слова относительно запретов или предписаний, кого можно поддерживать, а кого нельзя поддерживать», – отметил он и добавил, что Россия имеет право вооружить Донбасс в ответ на поставки Западом вооружений Киеву.

«Если одну сторону можно поддерживать, а другую нельзя, то это уже не мирное урегулирование конфликта, а военное удушение одной стороны конфликта другой стороной», – приводит слова Козака «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия должна помочь Донецкой и Луганской народным республикам поставками вооружений для повышения обороноспособности и сдерживания «военной агрессии» Киева.

Позже его поддержал депутат Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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